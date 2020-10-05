محمد عامر: لاعبو الأهلي كانوا يقاتلون أمام المقاولون.. وتواجد موسيماني منحهم دوافع جديدة

أكد محمد عامر، نجم الأهلي السابق، أن كل لاعب شارك أمام المقاولون كان يقاتل في الملعب.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "كل لاعب شارك بمباراة المقاولون العرب كان يقاتل في الملعب، لإثبات أنه الأقدر بالتواجد أساسيًا بالفترة المقبلة".

وأكمل: "الأهلي استحوذ على جميع مجريات المباراة، لكن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص".

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وأتم: "تواجد مدير فني جديد يمنح اللاعبين دوافع جديدة".

انتهت احداث مباراة الأهلي ومنافسه المقاولون العرب بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 82 ، ويستمر في حصد النقاط بعد تتويجه باللقب، بينما يستقر المقاولون العرب عند النقطة 52 في المركز الرابع.