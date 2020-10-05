الرياضة

عماد فتحي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للمصري

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واصل عماد فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته التأهيلية بمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب وذلك ضمن برنامجه العلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق.
كان اللاعب قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام سموحة والتي جرت قبل نحو عشرة أيام ، ليحصل اللاعب بعدها على راحة سلبية لعدة أيام قبل البدء في ممارسة تدريبات العدو الخفيف ثم الخضوع للبرنامج التأهيلي بمتابعة من أحمد سامح أخصائي التأهيل بالفريق.
هذا ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عودة اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق وذلك فور التأكد التام من تماثله للشفاء.
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