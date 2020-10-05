رئيس الزمالك غصب عنك.. مرتضى منصور يوجه رسالة ناريه لـ هشام حطب

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،رسالة لـ ‏أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب عقب قرار ايقافه لمدة 4 سنوات

وأكد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" أنا رئيس الزمالك غصب عن هشام حطب".‏

وواصل: "حطب هرب من التجنيد ولم يؤدي الخدمة العسكرية ونداء ‏الوطن".‏

وشدد رئيس الزمالك على تلقيه رسائل تهديدات من قطر عقب قرار ‏اللجنة الأوليمبية أمس الأحد.‏

وقررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.

ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي.

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وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى: