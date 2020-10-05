بعد دعمها لرئيس النادي.. جماهير الزمالك تتصدر تويتر للدفاع عن استقرار ناديهم

تصدر هاشتاج #استقرار_الزمالك_خط_احمر موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعما من جماهير الزمالك الي رئيس النادي مرتضي منصور.

ودشن جماهير الزمالك الهاشتاج للحفاظ علي استقرار ناديهم واعتراضا منهم علي قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك وتغريمه 100 ألف جنيه، ودعما لرئيس النادي.

وتفاعل عدد كبير من جماهير الزمالك مع قرارات اللجنة الأوليمبية وجائت تعليقاتهم كالاتي:

لم ولن نقبل اي اساءه ف حق الزمالك الملكي ولا مساس لاستقراره بأي وسيله سنظل داعمين ضد اي هجوم ايا كان

لن يصمت الجمهور على تكرار سيناريوهات حل مجالس الإدارات لإسقاط الكيان لمصلحة آخرين، كما حدث عدة مرات

النهر لا يغير مجراه...والتاريخ لا يغير مساره والكل لازم يعرف قيمة الزمالك ومقداره

كل الدعم لنادي الزمالك ضد المتآمرين الذين يريدون ضرب الاستقرار لعمل خلل في الفريق وإسقاطه في افريقيا بفعل فاعل

للزمالك شعب يحميه اللي كان بيحصل زمان مش هيتكرر تانى وملايين الزملكاويه مش هيسكتوا.

وعلق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 أعوام، قائلًا «هوديكم المحكمة الدولية، بتقولي إيقاف 4 سنين، وأنا بقولك ولا 4 أيام وبالقانون».

وأكد مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "دوت الخليج"، أنه عثر على خطاب مرسل من حسن مصطفى إلى هشام حطب يتضمن اتهامات باطلة لرئيس الزمالك وسباب موجه إليه من الطرفين، – على حد قوله- مشيرا إلى أن الشخص الذي حصل على الخطاب من مكتب حسن مصطفى مستعد للشهادة أمام النائب العام.

وتابع مرتضى منصور «البرلمان رفض قرارات اللجنة الأولمبية، وأكد أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من البرلمان بذلك طبقا للأحكام». وتابع رئيس الزمالك: ”اللي بيحصل فضيحة عالمية، حسن مصطفى عميل لتميم” – على حد وصفه-.

وتساءل مرتضى منصور «هل هشام حطب بيتحداني أنا ولا بيتحدى السلطة التشريعية، كيف يخرج لسانه لمجلس النواب ليلا ويتحداها».

ووجه حديثه إلى الإعلامي أحمد موسى: «أنا وأنت على قوائم الاغتيالات، ولو الإخونجي عميل قطر أقوى مننا كلنا نبقى نروح».

وأكمل: «مخالفة اللجنة الأولمبية لمجلس النواب تسمى بلطجة»، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى ضد رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية.

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «إذا وافق مجلس النواب على إجراء التحقيق معي، سأذهب على الفور كوني أحترم القانون، بدليل إني ذهبت إلى النيابة »، معلقا: «أنا مش فوق القانون، ولو هما بيتهموني إني مخبر لبلدي فأنت مخبر لأردوغان وتميم».

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وكانت قد أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وعدم تمثيل فريقه في الألعاب الرياضية والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة الزمالك طوال المدة وعدم الاعتداد بتوقيعه فيما يخص النادي.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالآتي:

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية اليوم الأحد 4/10/2020 ، للنظر فى ما إنتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى ، ورئيس نادى الزمالك السابق ، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، والاتحاد المصرى لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية ، والذين يتضررون جميعهم من قيام السيد / رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية ، والتى أخرجها عن دورها الرياضى ، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي .

انتهت التحقيقات التى قام بها السيد القاضى / رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتى شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهوالأمر الذى صار معولًا لهدمً القيم والمثل الرياضية ، وإهدارًا للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة ، وهذا الأمر الذى كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا ، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصرى ، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على السيد/ مرتضي أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية :

أولًا :

وقف السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى :

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .

ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة . يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار . وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .

ثانيًا :

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

ثالثًا :

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامى . ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.

واللجنة الأولمبية المصرية وهى تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والأخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية ، التى تشهد بناء للإنسان المصرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التى تقدر وتدعم الرياضة وقيمها باعتبارهامن أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها .