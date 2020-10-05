الرياضة

محمد جابر يواصل برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بشد في العضلة الضامة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
واصل محمد جابر نجم خط وسط المصري برنامجه التأهيلي لعلاجه من إصابته بشد قوي في العضلة الضامة وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المصري وأسوان التي جرت قبل نحو أسبوع.
وينتظر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب نهاية الأسبوع الحالي.

ومن المنتظر ان يتحدد على اثر الاشعة التشخيصية  موعد عودة اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد جابر يواصل برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بشد في العضلة الضامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا