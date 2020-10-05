تعرف على حقيقة وجود وكلاء لـ سيسيه في مصر

كشف مصدر مقرب من رزاق سيسيه النجم الايفواري لاعب نادي الزمالك والمعار للاتحاد السكندري عن حقيقة وجود وكلاء للاعب بمصر.
وأكد المصدر المقرب من الاعب أنه لايوجد اي وكيل للاعب بمصر وطالب بإظهار أي عقد وكاله بتوقيع اللاعب.
وشدد المصدر أن سيسيه ابدي استيائه الشديد مما اثير مؤخرا حول وجود أكثر من وكيل له ويقومون بالتفاوض باسمه.
فيما أوضح أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان الإماراتي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول تفاوض ناديه للتعاقد مع الإيفواري رزاق سيسيه نجم الزمالك، المعار حاليًا للاتحاد السكندري لنهاية الموسم.
واكد الرمادي أن سيسيه لم يدخل دائرة ترشيحات الصفقات الجديدة لعجمان، عكس ما تردد في الساعات الماضية.
وانضم رزاق سيسيه إلى الزمالك قادمًا من أسوان في صيف 2017، ولم يقدم المستوى المنتظر، ورحل معارًا بعدها للاتحاد السكندري.
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