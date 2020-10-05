سعيد مرام: موسيماني هينجح مع الأهلي.. فرجاني ساسي تجاوز ضد أمين عمر

قال سعيد مراد، نجم نادي المصري البورسعيدي، إنه يتوقع نجاح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد سعيد مراد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " مباريات نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي صعبة". للغاية وأتمنى تأهل الأهلي والزمالك للنهائي
وتابع: " موسيماني دفع بالعناصر الأساسية أمام المقاولون للتعرف على اللاعبين عن قرب".
وأوضح: " كثرة الكلام عن رحيل عماد النحاس عن فريق المقاولون أثرت على تركيز اللاعبين".
وتطرق "مراد" في حديثه عن واقعة فرجاني ساسي مع الحكم الدولي أيمن عمر، مشددًا: " فرجاني ساسي أخطأ في التجاوز ضد الحكم أمين عمر ولو المباراة في بطولة إفريقيا لن يقوم بهذا الفعل".
انتهت احداث مباراة الأهلي ومنافسه المقاولون العرب بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
بدأ الأهلي المباراة بتنظيم شديد من الخلف بتمريرة للشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي بدأ الهجمة بتمريرة طويلة ناحية اليسار لأحمد فتحي، وصلت لمجدي أفشة الذي سدد اول كرة على مرمى المقاولون العرب.
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى المقاولون العرب.
تعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة شيئاََ.
ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.
وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.
احتسب جهاد جريشة حكم مباراة الاهلي والمقاولون العرب ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل.
وتدخل الVAR وأنقذ النادي الأهلي من ركلة جزاء، وتراجع جريشة عن قراره واحتسب خطأ لصالح الأهلي.
وواصل الاهلي الضغط على دفاع المقاولون العربحتى انتهى الوقت الاصلي واحتسب جهاد جريشة ٥ دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.
وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد من ركلة جزاء احتسبت لمحكود كهربا وسجلها عمرو السولية في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 82 ، ويستمر في حصد النقاط بعد تتويجه باللقب، بينما يستقر المقاولون العرب عند النقطة 52 في المركز الرابع..
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