ونشر ميشيل يانكون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صوره له بصحبة الشناوي وعلق : " لا تقلقوا ..انه بخير".
وكان الشناوي قد غادر الشوط الأول من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وشارك علي لطفي بديلًا له.
وانتزع فريق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه المقاولون العرب 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما امسالأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2/2.
ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمرو السولية الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.
ورفع الأهلي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 52 نقطة في المركز الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب حراس مرمى الأهلي يوجه رسالة لـ جماهير الفريق بشان إصابة الشناوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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