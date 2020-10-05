الرياضة

مدرب حراس مرمى الأهلي يوجه رسالة لـ جماهير الفريق بشان إصابة الشناوي

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وجه ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي رسالة لـ جماهير بشان تفاصيل اصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أمس خلال مباراة الفريق امام المقاولون العرب.

ونشر ميشيل يانكون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صوره له بصحبة الشناوي وعلق : " لا تقلقوا ..انه بخير".

وكان الشناوي قد غادر الشوط الأول من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وشارك علي لطفي بديلًا له.

 

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وانتزع فريق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه المقاولون العرب 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما امسالأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2/2.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمرو السولية الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 52 نقطة في المركز الرابع. 

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