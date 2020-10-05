واجب النفاذ.. اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور

وتابع أن مرتضى منصور رئيس لـ ناد مصري لذلك فمن حق اللجنه ايقافه او تغريمه مشددا ان اللجنه لا علاقه لها بعمله البرلماني.
وأكمل ان الرياضة تخضع في مصر لقوانين مشددا ان قاضي التحقيقات اتخذ القرار بايقاف مرتضى منصور وتم اعتماده من جانب مجلس ادارة اللجنة.
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