ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم الاثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز طلبوا من النادي الأهلي، الحصول علي خدمات الثنائي أحمد الشيخ ومحمد شريف؛ من أجل الموافقة على رحيل رجب بكار إلى النادى الأهلي.
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية لجميع الشعب المصري على دعمهم له بعد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية.
أكد فان دايك نجم فريق ليفربول الانجليزي أن حميع لاعبي الفريق لديهم شعور قوي لـ " خيبه الامل " عقب الهزيمة امام استون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك".
عبَّر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأحد في بطولة الدوري.
كشف الإعلامي سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة السابق عن تطورات صفقة رحيل محمد ابراهيم نجم فريق مصر المقاصة عن الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل رغبه اكثر من ناد مصري وخليجي ضمه.
قرر مسؤولوا استاد اتلانتا الذي يستضيف مباريات فرق اتلانتا فالكونز و اتلانتا يونايند اف سي طائرات خاصة بدون قائد لـ تطهير مقاعد المشجعين واماكن تواجدهم لضمان منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين جماهير الفرق
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. أول رد فعل من مرتضى منصور على قرار إيقافه.. محمد إبراهيم يعلن رغبته في الانضمام لـ بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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