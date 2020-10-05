عقب قرارإيقاف مرتضى منصور.. حازم إمام يدعم الزمالك بـ طريقة متميزة

وجه حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة دعم لـ النادي عقب قرار اللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب بـ ايقاف مرتضى منصور رئيس النادي 4 سنوات.

ونشر حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوره لوجو نادي الزمالك وعلق بـ كلمة "الزمالك".

وقررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.

ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي.

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:

Advertisements