كيف تناولت الصحف الإنجليزية إهانة ليفربول على يد أستون فيلا في البريميرليج؟

تناولت الصحف الإنجليزية، اليوم الاثنين، هزيمة ليفربول التاريخية على يد أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول بنتيجة مدوية أمس الأحد أمام مضيفه أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية ركزت على هزيمة ليفربول التاريخية لكنها لم تنسى الخسارة الكبيرة لمانشستر يونايتد أمام توتنهام بستة أهداف مقابل هدف قبل مباراة الريدز، حيث عنونت صحيفة "ميرور": كله في الـ 6 والـ 7.. مانشستر يونايتد يستحق صفعة على الوجه ومن ثم تم إذلال ليفربول في أكثر الأيام جنونًا في تاريخ الدوري الإنجليزي."

وكتبت صحيفة ديلي ستار على غلافها:" الأحد المدهش الممتاز.. عرض سولشاير السيء ضرب مانشستر يونايتد بالستة.. وعرض أوتكينز الجيد سحق ليفربول كلوب."

أما صحيفة تايمز فنشرت صورة لـ محمد صلاح، وفريد لاعب ليفربول معلقةً:"ليفربول ومانشستر يونايتد تم تدميرهم في اليوم الذي أصبحت فيه كرة القدم مجنونة."

وعنونت صحيفة مترو على غلافها:" هل حدث ذلك بالفعل؟ ليفربول خسر من أستون فيلا 7-2، ومانشستر يونايتد من توتنهام 6-1.