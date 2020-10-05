ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو:
أتم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون الفرنسي، على الانتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني.
وأكد البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لفريق ليون بأن ممفيس ديباي توصل لـ اتفاق مع إدارة برشلونة وأنه لا يمكن إخفاء ذلك الأمر.
وأكد جونينيو أنه لا يعرف مصير ديباي حتى الآن فهو من الممكن أن يبقى رغم أنه وبنسبة كبيرة صار قريبًا من الانتقال لـ برشلونة.
ومن المحتمل أن تقدر صفقة انتقال ديباي لـ برشلونة بأكثر من 20 مليون يورو لتدعيم خط هجوم البارسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم الأخير من الميركاتو.. ديباي يتفق على الانتقال لـ برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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