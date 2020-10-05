خلال ساعات.. رئيس الأهلي يجتمع بموسيماني لحسم الصفقات الجديدة وموقف المعارين

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية للإستماع منه عن رؤيته المبدئية للمراكز التي بحاجه إلي دعم.

وتسلم موسيماني تقريرًا مفصلًا من لجنة التخطيط عن الصفقات الجديدة التي إبرامها بشكل نهائي حتي الآن وهي طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب وبدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي وأحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة واحمد عبدالقادر حمدي من براج التشيكي.



ومن المقرر أن يعرض الخطيب خلال الإجتماع علي موسيماني مجموعة اللاعبين المعارين خارج القلعة الحمراء لتقييمهم بشكل نهائي خلال الأيام القليلة الماضية ومشاهدة مبارياتهم ، كما سيبدأ المدير الفني الجديد وضع خارطة طريق كاملة لتجهيز فريقه للموسم المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار التدريبات صباح اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في التاسعة والنصف صباحًا، في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباريات المتبقية من بطولة الدوري.