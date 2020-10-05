مواصلة التفوق وفك العقدة يشعلان مواجهة الزمالك وسموحة في الكأس

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر،التي يتم إقامتها على ملاعب محايدة.

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة، التي تجمع بين الزمالك وسموحة في بطولة الكأس على مدار تاريخهما. ويسعى الزمالك في مواجهة اليوم، لمواصلة تفوقه على سموحة للمباراة الرابعة على التوالي في الكأس، حيث تقابلا الفريقين في 3 مواجهات من قبل فاز الأبيض بها جميعا، في المقابل يتطلع الفريق السكندري لفك العقدة أمام الأبيض في البطولة. وستكون مواجهة سموحة هي الثانية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك، بعدما فاز في إولى مبارياته مع الأبيض على المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري. وتولى باتشيكو المهمة الفنية للزمالك خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي دفع الشرط الجزائي في عقده مع الأبيض، ورحل إلى السعودية لتدريب فريق التعاون.

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