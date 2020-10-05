اليوم الأخير من الميركاتو.. سانشو ينتظر حسم انتقاله لـ مانشستر يونايتد مقابل 120 مليون يورو

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو.
وينتظر جادون سانشو جناح نادي بروسيا دورتموند الألماني حسم صفقة انتقاله لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.
نادي بروسيا دورتموند كان قد أكد أكثر من مرة بقاء سانشو مع الفريق هذا الموسم وتجديد عقده إلا أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب بشدة في التعاقد مع سانشو خاصة بعد الخسارة المدوية أمام توتنهام هوتسبير 6-1 في الدوري الإنجليزي أمس الأحد.
ويطلب نادي بروسيا دورتموند مبلغ 120 مليون يورو للتخلي عن سانشو لـ مانشستر يونايتد ويرفض بيع اللاعب بأقل من هذا المبلغ، في انتظار عرض الشياطين الحمر الأخير اليوم للظفر بخدمات اللاعب.
وينتظر سانشو حسم موقفه، فهو يتواجد في إنجلترا في الوقت الحالي بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة في الدوري الألماني.
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