اللجنة الأولمبية: مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك

أكد شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسى الحديث وسكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية أن المستشار مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك بعد قرار اللجنة بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقال العريان في تصريحات إذاعية في برنامج " ساعة مع شوبير":" إن مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك، هو موقوف ويحق له الاستئناف على هذا القرار لدى اللجنة الأولمبية وإن رفض فلجنة التسوية والتحكيم ثم المحكمة الرياضية على الترتيب."

وأضاف :" هناك بعض الأشخاص الذين أكدوا أننا لن نستطيع اتخاذ هذا القرار ضد مرتضى منصور، وبعض الناس يرونه قرارًا قاسيًا، لكنني أراه قرارًا عاديًا، لا أحد فوق القانون، التجاوزات زادت عن الحد وتلقينا العديد من الشكاوى ضده."

وتابع:" هذا القرار هو قرار رياضي ولا علاقة له بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بصفته نائبا في مجلس النواب، ولا يوجد ما يسمى بلائحة نادي الزمالك والتي تمنع رئيسه من الإيقاف أو التحقيق."

Advertisements

واختتم كلامه قائلًا:"يجب أن يدعو مجلس الزمالك لجمعية عمومية لإجراء الانتخابات على الأماكن الشاغرة في المجلس المتضمنة منصب الرئيس، وذلك قبل الثلاثين من شهر أكتوبر، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، فسوف يستكمل المجلس الحالي دون رئيس حتى موعد الانتخابات المقبلة في العام المقبل، ولا يحق لـ مرتضى منصور الترشح على أي منصب."