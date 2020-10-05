الرياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه النجوم في القسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا منافسه النجوم اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ ٢١ من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لمواصلة صدارته لترتيب المجموعة وحصد الثلاث نقاط أملا في تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا تعادل مع منتخب السويس المباراة الماضية سلبيا.

على جانب آخر يدخل فريق النجوم المباراة وموقفه صعب للغاية في جدول الترتيب وأصبح مهددا بالهبوط لدورى القسم الثالث بعد الخسارة في ٧ مباريات وتعادل مثلهم وحقق الفوز في ٥ مواجهات فقط.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٣٦ نقطة بينما جاء فريق النجوم في المركز الثامن برصيد ٢٢ نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيراميكا كليوباترا يواجه النجوم في القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا