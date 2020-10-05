اليوم الأخير من الميركاتو.. دانيلو ينتقل رسميًا لـ باريس سان جيرمان

تنتهي اليوم الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع دانيلو بيريرا قائد فريق بورتو البرتغالي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بشرائه بصفة نهائية.

ونشر النادي الفرنسي الخبر على موقعه الرسمي مرحبًا باللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 15 مع باريس سان جيرمان.

وعبر دانيلو عن سعادته بالانتقال لباريس سان جيرمان مؤكدًا بأنه تحد جديد ورائع وكبير في أحد أفضل الأندية في العالم وأوروبا، حيث يعد الانتقال له إنجاز في مسيرته بحسب وصفه، مشددًا أنه سيبذل كل جهده من أجل النادي وجمهوره.

ولعب دانيلو بقميص المنتخب البرتغالي 39 مباراة، وتوج معه بكأس الأمم الأوروبية عام 2016.