واقعة شد سماعة الحكم.. الانضباط تحسم عقوبات فرجاني ساسي اليوم

تعقد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اجتماعا مهما اليوم لحسم مصير أحداث مباراة الزمالك أمام المصري التى أقيمت بينهما الخميس الماضي فى الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

وشهدت مباراة المصري والزمالك أحداث غير جيدة ، يأتى على رأسها اشتباك فرجانى ساسى مع " أمين عمر " حكم المباراة والتلفظ بألفاظ قوية ضده بحانب خلع السماعات من أذن الحكم وهو المشهد الذى أبدى استياء العديد من المتابعين .

ومن المقرر ان تصدر لجنة الانضباط قرارها بشأن فرجانى ساسى اليوم والذى من الممكن أن يكون إيقاف لمدة 8 مباريات كاملة أو تقليص العقوبة لأربع مباريات وذلك وفقا لما تمضنه تقرير أمين عمر حكم المباراة .

كما من المقرر ان تنظر لجنة الانضباط فى الأحداث المؤسفة التى أثيرت عقب نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور لاعب الزمالك والذى قد يواجه عقوبة أيضا اليوم .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، التي يتم إقامتها على ملاعب محايدة.