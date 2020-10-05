وشهدت مباراة المصري والزمالك أحداث غير جيدة ، يأتى على رأسها اشتباك فرجانى ساسى مع " أمين عمر " حكم المباراة والتلفظ بألفاظ قوية ضده بحانب خلع السماعات من أذن الحكم وهو المشهد الذى أبدى استياء العديد من المتابعين .
ومن المقرر ان تصدر لجنة الانضباط قرارها بشأن فرجانى ساسى اليوم والذى من الممكن أن يكون إيقاف لمدة 8 مباريات كاملة أو تقليص العقوبة لأربع مباريات وذلك وفقا لما تمضنه تقرير أمين عمر حكم المباراة .
كما من المقرر ان تنظر لجنة الانضباط فى الأحداث المؤسفة التى أثيرت عقب نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور لاعب الزمالك والذى قد يواجه عقوبة أيضا اليوم .
ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، التي يتم إقامتها على ملاعب محايدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واقعة شد سماعة الحكم.. الانضباط تحسم عقوبات فرجاني ساسي اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.