ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو:
أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع ماتيو دارميان قادمًا من صفوف نادي بارما لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم.
نادي إنتر رحب بدارميان البالغ من العمر 30 عامًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، مؤكدًا التعاقد معه بصفة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة هذا الموسم.
ولعب دارميان لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة 4 سنوات، حيث انتقل له عام 2015، قادمًا من تورينو الإيطالي، وتوج معه بكأس الرابطة الإنجليزية وكأس رابطة المحترفين وبطولة الدرع الخيرية إضافة إلى بطولة الدوري الأوروبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم الأخير من الميركاتو.. دارميان ينتقل رسميًا لـ إنتر الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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