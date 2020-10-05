فرج عامر يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الزمالك وسموحة

أثار المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الجدل قبل ساعات من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك المقرر إقامتها اليوم بملعب الإسماعيلية فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر قائلا : "ثقتى فى ربنا كبيرة إن حيدينا حقنا اليوم فى مباراتنا مع الزمالك غير منقوص، الخوف النهاردة مش من الزمالك".

وأضاف: " الخوف من حاجة تانية لكن تلوح فى الأفق بوادر خير كبير على مصر كلها".

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة، التي تجمع بين الزمالك وسموحة في بطولة الكأس على مدار تاريخهما.

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ويسعى الزمالك في مواجهة اليوم، لمواصلة تفوقه على سموحة للمباراة الرابعة على التوالي في الكأس، حيث تقابلا الفريقين في 3 مواجهات من قبل فاز الأبيض بها جميعا، في المقابل يتطلع الفريق السكندري لفك العقدة أمام الأبيض في البطولة.

وستكون مواجهة سموحة هي الثانية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك، بعدما فاز في إولى مبارياته مع الأبيض على المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري.

وتولى باتشيكو المهمة الفنية للزمالك خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي دفع الشرط الجزائي في عقده مع الأبيض، ورحل إلى السعودية لتدريب فريق التعاون.