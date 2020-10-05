الرياضة

خماسي جديد في مران الأهلي واختبار رابيدتيست قبل مواجهة إنبي

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن  العديد من  الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد. 

 

وقام بيتسو موسيماني،  بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع  الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

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وشارك الخماسي؛ فارس طارق، وعادل أحمد، ومحمد المغربي، وشادي رضوان، وأحمد طارق سليمان، في  التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأجري الفريق اليوم الاثنين «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة انبي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفاز  الأهلي أمس على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف لعمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز.   .

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