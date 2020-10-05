بحضور سامح الصريطي.. بورسعيد تحتضن احتفالية الثقافة الرياضية بنصر أكتوبر

حضر الاحتفالية الدكتور حسني غندر، نائب رئيس اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ورئيس الاتحاد الرياضي للشركات، والدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، ورئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، والفنان القدير سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية والكاتب الصحفي ايمن بدرة نائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، ومحيي بدير المدير التنفيذي لاتحاد الاتحادات النوعية والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للشركات والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد ومحمد يونس منسق عام بطولة الشركات وعدد كبير من الشباب ومسؤولي الأندية والمشاركين في البطولة الـ٥٣ للشركات.
وتحدث في الاحتفالية العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر والذي اسر العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري والعميد سامي الفرماوي أحد أبطال حرب أكتوبر حيث تحدث البطلان عن ذكرياتهما مع الحرب والبطولة التي ابداها المقاتل المصري واتفقنا على أن حرب أكتوبر عمل ملحمي يليق بشعب مصر وتكاتفه مع قواته المسلحة، وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم البطلين.
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