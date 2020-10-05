من هو كافين جونسون المرشح لمنصب الجهاز المساعد مع بيتسو موسيماني في الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، عن المدير الفني المساعد لبيتسو موسيماني مع النادي الأهلي.

وُعين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للنادي الأهلي لمدة موسمين، بدلًا من السويسري رينيه فايلر الذي رحل لظروف أسرية.

وبحسب صحيفة سكور لاند الجنوب إفريقية، فأن كافين جونسون، المدير الفني السابق لنادي بلاك ليوباردز سيتولى مهمة المدرب المساعد مع بيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات عن كافين جونسون المرشح لمساعدة موسيماني في الأهلي.

- ولد في الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 1958، يتمم في الشهر المقبل عامه الثاني والستين.

- بدأ مسيرته التدريبية منذ موسم 2004 -2005 مع شباب بلاتينيوم الجنوب إفريقي

- تولى قيادة الفريق الأول لـ بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي عام 2012

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- رحل بعد موسم فقط لتدريب سوبر سبورت الجنوب إفريقي وقضى معه موسم وحيد

- عاد لتدريب بلاتينيو عام 2015 وذلك لمدة عامين قبل الانتقال لنادي أمازولو

- آخر محطاته التدريبية كان قيادة بلاك ليوباردز في 5 مباريات فقط ورحل عن الفريق في السابع والعشرين من شهر يناير من العام الجاري حيث تعادل في مباراة وحيدة وخسر 4 مباريات.

- في مسيرته التدريبية كمدرب خاض 232 مباراة، حقق الفوز في 75 فيها، وتعادل في 69 مباراة، وخسر في 88 مباراة

- حصل على رخصة الاتحاد الأوروبي التدريبية.