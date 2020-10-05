كافين جونسون لـ دوت الخليج: توليت مهمة مساعد موسيماني في الأهلي

أعلن كافين جونسون، المدير الفني السابق لفريق بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي، عن تعيينه مساعدًا لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وتواصل دوت الخليج مع جونسون وأكد حقيقة التقارير التي ربطته بتولي منصب المدرب المساعد لبيتسو موسيماني في النادي الأهلي.

بحسب صحيفة سكور لاند الجنوب إفريقية، فأن كافين جونسون، المدير الفني السابق لنادي بلاك ليوباردز سيتول مهمة المدرب المساعد مع بيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وأُقيل جونسون من تدريب ليوباردز في يناير من العام الجاري بسبب سوء النتائج، وهو يحمل رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسبق لـ جونسون البالغ من العمر 61 عامًا تدريب فرق بلاتينيوم ستارز وسوبر سبورت وأمازلو في الدوري الجنوب إفريقي.

ورفض رولاني مكوينا، الانضمام لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي كمساعد له، ليتم تعيينه مديرًا فنيًا لصن داونز بعد ذلك.