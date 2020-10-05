الرياضة

الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي،استعداداته اليوم، لمواجهة فريق الإنتاج الحربى غدا فى إطار منافسات الجولة الــ32 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

واشتمل التدريب على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف فى شباك المنافس.

وعلى هامش المران ، أدى عبد الرحمن مجدى ومحمود دونجا تدريبات خفيفة فى ظل غيابهما عن مواجهة الغد للايقاف.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية واختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من اجل تصحيح الأخطاء.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، من المقرر أن تباشر اللجنة عملها على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

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