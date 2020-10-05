تعرف على المدرب المساعد لـ بيتسو موسيماني في الجهاز الفني لـ الأهلي

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، عن المدير الفني المساعد لبيتسو موسيماني مع النادي الأهلي.

وُعين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للنادي الأهلي لمدة موسمين، بدلًا من السويسري رينيه فايلر الذي رحل لظروف أسرية.

وبحسب صحيفة سكور لاند الجنوب إفريقية، فأن كافين جونسون، المدير الفني السابق لنادي بلاك ليوباردز سيتول مهمة المدرب المساعد مع بيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وأُقيل جونسون من تدريب ليوباردز في يناير من العام الجاري بسبب سوء النتائج، وهو يحمل رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسبق لـ جونسون البالغ من العمر 61 عامًا تدريب فرق بلاتينيوم ستارز وسوبر سبورت وأمازلو في الدوري الجنوب إفريقي.

ورفض رولاني مكوينا، الانضمام لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي كمساعد له، ليتم تعيينه مديرًا فنيًا لصن داونز بعد ذلك.