الرياضة

انطلاق فعاليات الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية لدوري المدارس

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تنطلق فعاليات الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية لدوري المدارس يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم السبت 17 أكتوبر، وذلك للإعلان عن دوري المدارس على مستوى الجمهورية واعتماد الحافز الرياضي لطالبات المدارس المشاركات في دوري المدارس.

وتقام الدورة التنشيطية لدوري المدارس بإشراف وتنظيم الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، متمثلة في الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ونائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية.

ويتراس اللجنة المنظمة الدكتور عبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وشعبان بسطاوي، مشرفًا على الدورة، وشريف عبد العزيز مسئول الإعاشة.

ويشارك في الدورة 14 منتخبًا مدرسيًا من 14 محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وبني سويف والمنيا بمشاركة 98 لاعبة من طالبات الشهادة الإعدادية.

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وأبدت سحر عبد الحق سعادتها بتحقيق الهدف الذي سعت من أجله بنشر وتوسيع قاعدة المشاركة في الكرة النسائية وتحفيز الفتيات علي ممارسة كرة القدم من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لمنح الطالبات المشاركات في دوري المدارس الحافز الرياضي لخدمة المنتخبات الوطنية فيما بعد من خلال دوري المدارس ودوري الجامعات ودوري مراكز الشباب للكرة النسائية.

ويبدأ برنامج الدورة يوم الخميس 15 أكتوبر باستقبال الفرق في فندق الإقامة.

وتنطلق يوم الجمعة 16 أكتوبر المنافسات في كرة القدم الخماسية من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساءً.

وتختتم الدورة يوم السبت 17 أكتوبر بإقامة المباريات النهائية وتسليم الجوائز للفريق الفائز في العاشرة صباحًا.

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