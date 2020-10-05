الرياضة

فريق صالات المنيا يواصل استعداده بقوة لاستكمال مباريات الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد ياسر مصطفى مدير الكرة بفريق كرة الصالات بنادي المنيا، على مواصلة الفريق تدريباته بقوة استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتي تُستأنف غدا الثلاثاء.

وأشار مدير الكرة إلى أن جميع عناصر الفريق على اتم الاستعداد للاستمرار بالمربع الذهبي وخوض الدورة المجمعة النهائية، وقد اجروا بالأمس فحوصات الكشف عن فيروس للإطمئنان عليهم قبل 48 ساعة من المباراة، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي سيجمع الفريق مع منافسه الدرب الأحمر سوف يلعب على صالة استاد المنيا يوم 6 أكتوبر القادم في السادسة مساءًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق صالات المنيا كل من: هشام بلية مديرا فنيا، ياسر مصطفى مديرا للكره، بسيوني مدرب عام ، مصطفى جلال مدرب احمال ولياقة بدنية، رضا أحمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق صالات المنيا يواصل استعداده بقوة لاستكمال مباريات الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا