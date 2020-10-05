

ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الطبي للفريق بنتيجة الفحص صباح غدٍ الثلاثاء ، قبل سفر الفريق لمعسكر مغلق بأسيوط استعدادًا لمباراة ديروط . ويحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد الفوز بالجولة الماضية برباعية علي فريق شبان قنا . ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 36 نقطة، بقيادة المدرب هيثم شعبان، نظيره فريق النجوم الثامن برصيد 22 نقطة، ولا بديل أمام سيراميكا سوى الفوز، من أجل الاحتفاظ بالقمة والاقتراب من الصعود للدوري الممتاز، بعد أن فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل مع منتخب السويس، أما النجوم فسيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية تبقى على آماله في البقاء. خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الألومنيوم، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ اليوم الاثنين قبل 48 ساعة من ملاقاة ديروط بالجولة 21 بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحليل رابيد تست للاعبي الألومنيوم قبل مواجهة ديروط بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.