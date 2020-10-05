بعد الفوز على ليفربول بـ 7 أهداف.. تريزيجيه يحتفل بالفوز على محمد صلاح

ونشر محمود تريزيجيه مجموعة من الصور خلال مباراة أمس أمام فريق ليفربول وعلق قائلا: "فوز عظيم".
كان أستون فيلا قد فاز على ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح لهدفي ليفربول، فيما صنع تريزيجيه هدفا لـ أستون فيلا وشارك أحمد المحمدي في آخر 10 دقائق رٌفقة الفيلانز.
وقال إيفرا في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية: "عندما لا يكون ماني في الفريق، لا يكون هناك ضغط في هجوم ليفربول".
وأضاف: "فيرمينو ليس لاعبًا عدوانيًا، محمد صلاح أيضًا لا يقاتل، لذلك أعتقد أنهم افتقدوا ماني كثيرًا في ليفربول، لا يوجد لاعب يعوضه".
وأكمل: "في الواقع يجب أن يكون مدرب أستون فيلا فخور للغاية، لقد نفذوا الخطة بشكل مثالي أمام بطل الدوري الإنجليزي".
وواصل: "حتى جريليش تسبب في الكثير من الضرر لـ ليفربول، الكرات الطويلة والعرضية، كل شيء كان لصالح أستون فيلا".
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