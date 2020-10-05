أحمد حسن يعاتب ميدو بعد سبه لـ عصام عبدالمنعم

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أي لاعب محترف يحظى بالتقدير الكامل، مؤكدًا أن أي لاعب يخطئ يتم عقابه.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" أي لاعب يخطئ سيعاقب، وفرجاني ساسي أخطأ في الملعب، لكنه لم يخطئ في أي مؤسسات".

وأضاف: "أحمد حسام ميدو غير محق في الهجوم على عصام عبدالمنعم، نحترم فرجاني ساسي وأي لاعب محترف في الدوري المصري، لكن أي لاعب سيخطئ يعاقب، لابد أن يكون هناك احترام متبادل".

وواصل: "فرجاني ساسي في بلده، ومصر بلد ترحب بالجميع".