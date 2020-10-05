سألنا الجماهير: مين هينزل درجة ثانية في الدورى الممتاز.. شاهد الرد

تحارب الأندية المصرية ، فى هذه الفترة فى معركة شرسة حتى لا تهبط للأندية الدرجة الثانية، وفى خلاف للتوقعات تعد الأندية إلى لطالما كانت فى المربع الذهبى كالمصرى البورسعيدي خالفت الواقع وكانت من الأندية الأقل نقاطًا كأسوان والجونة.

ولذلك رصدت عدسة دوت الخليج، توقعات الجماهير للاندية التى ستهبط للدرجة الثانية من بين الأندية التى تصارع للبقاء.

قال حسن أحمد، إن المتوقع بين المصرى البورسعيدي وأسوان هبوط أسوان لأن المصرى من المتوقع ان يحسن من أدائه خصيصًا أنه يكون فى المربع الذهبى فى كل دورى.

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وأضاف خالد سيد ، انه يتوقع ان أسوان أدائه يسمح له بالمحافظة على مركزة لأنه خرج من قائمة الأندية درجة ثانية قريبا و بالتأكيد لا يريد العودة للدرجة الثانية.

وأعرب سيد حسين، عن سعادته بمستوى نادى أسوان ويتوقع ان يحافظ أسوان على هذا الأداء بل ويتطور ولذلك سيهبط المصري.

وقال احمد محمد أن المصرى قل أداءه ومستواه منك غياب حسام حسن عن تدريبه حيقذث كان أداء المصرى ملحوظًا حين تولى حسام حسن المدير الفنى للنادى ولذلك يتوقع محافظة أسوان على أداءه وهبوط المصرى والجونة.