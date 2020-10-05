ايقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة أربعة سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه. وطالبت اللجنة الأولمبية فى بيانها من نادى الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية لانتخاب رئيس جديد للنادى. وعدم تمثيل مرتضى منصور لنادى الزمالك أمام أى جهات أخرى فيما يخص نادى الزمالك. ووجه البيان رسالة مباشرة الى احمد جلال ابراهيم نائب رئيس الزمالك الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة. وكانت اللجنة الأولمبية قد فاجأت الجميع بقرار ايقاف رئيس الزمالك 4 سنوات عن كل الأنشطة الرياضية

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن يونس لـ اللجنة الاوليمبية بعد إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات: بتحلموا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.