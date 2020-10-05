‎حلم الصعود يقترب.. هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة النجوم

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة النجوم التي ستقام في الثالثة مساء اليوم، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة دوري الدرجة الثانية عن المجموعة الثانية.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من أحمد وجيه ومحمود نبيل وأحمد غنيم ومحمود شكري وضياء قنديل ومحمد جمال ومحمود صقر ومحمد عادل ووليد عبد المنعم وشريف دابو وطارق سامي.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لمواصلة صدارته لترتيب المجموعة وحصد الثلاث نقاط أملا في تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل. وكان فريق سيراميكا كليوباترا تعادل مع منتخب السويس المباراة الماضية سلبيا. Advertisements على جانب آخر يدخل فريق النجوم المباراة وموقفه صعب للغاية في جدول الترتيب وأصبح مهددا بالهبوط لدورى القسم الثالث بعد الخسارة في ٧ مباريات وتعادل مثلهم وحقق الفوز في ٥ مواجهات فقط.

ويحتل سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد ٣٦ نقطة وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الثاني وبتروجت صاحب المركز الثالث.

ويعتبر سيراميكا كليوباترا أبرز وأقوى المرشحين للصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، في ظل تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية الدوري.‎