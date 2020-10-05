اليوم الأخير من الميركاتو.. أغلى 10 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية

ويستعرض "دوت الخليج" في هذا التقرير، أغلى 10 صفقات تم إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
1 - كاي هافرتز، انتقل لـ تشيلسي الإنجليزي قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل 80 مليون يورو.
2- أرثر ميلو، انتقل لـ يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 72 مليون يورو.
3- فيكتور أوشمين، انتقل لـ نابولي الإيطالي، قادمًا من ليل الفرنسي، مقابل 70 مليون يورو.
4- روبن دياز، انتقل لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 68 مليون يورو.
5- ميراليم بيانيتش، انتقل لـ برشلونة الإسباني، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 60 مليون يورو.
6- ألفارو موراتا، انتقل لـ يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 56 مليون يورو.
7- تيمو فيرنر، انتقل لـ تشيلسي الإنجليزي، قادمًا من لايبزيج الألماني، مقابل 53 مليون يورو.
8- بين تشيلويل، انتقل لـ تشيلسي الإنجليزي، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، مقابل 50 مليون يورو.
9- ماورو إيكاردي، انتقل لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي، مقابل 50 مليون يورو.
10 - ناثان آكي، انتقل لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، قادمًا من بورنموث، مقابل 45.30 مليون يورو.
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