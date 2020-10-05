الرياضة

جمعية اللاعبين المحترفين تهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر

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تقدمت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأصدرت الجمعية بيانا أكدت فيه أن ذكرى انتصار حرب اكتوبر العظيم "١٩٧٣" هو الإنجاز الكبير الذي حققه الجيش المصري في سيناء، وذكرى أعظم ملحمة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعًا.

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الجمعة الماضية، ماراثون للدراجات الهوائية والنارية تحت شعار «رياضتك مناعتك» الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، بمشاركة 600 شاب وفتاة من أمام المتحف المصري بالتحرير ، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

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وانطلق  الماراثون فى الثامنة صباحًا من أمام المتحف المصري القديم بميدان التحرير وانتهى أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات لمسافة حوالى 15 كيلومترا في وقت زمني قياسي لا يتجاوز 45 دقيقة. 

 

وألقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كلمة تحدث فيها عن مبادرة «رياضتك مناعتك» والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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