الرياضة

ريكاردو يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي

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أعلن البرازيلي "ريكاردو"، المدير الفني لنادي الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا، الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الممتاز .

وضمت القائمة:

 

حراسة المرمى : محمد مجدى و محمد فوزى.

 

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خط الدفاع : أحمد أيمن و محمد بيومى و محمد نصر و محمد عمار و إبراهيم أبو اليزيد و محمد هاشم و محمود البدرى.

خط الوسط : عماد حمدى و عمر الوحش و همام طارق و نادر رمضان و محمد مخلوف و محمد الضرف  و محمد صادق و أحمد مدبولى و محمود عبد الله.

 

خط الهجوم : محمد الشامى و محمد حمدى زكى و وجيه عبد الحكيم و حازم مرسى.

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