تعرف على نتائج الشوط الأول بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني

انتهت احداث الشوط الاول من منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والتى شهدت تقدم فريق بتروجيت علي منافسه منتخب السويس بنتيجة هدف دون رد .

وتقدم فريق النجوم علي منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب السويس الجديد ، كما تقدم فريق الداخلية علي منافسه المريخ بهدف نظيف .

القناة 0-0 الترسانة النصر 0-0 جمهورية شبين سيراميكا كليوباترا 0-1 النجوم بتروجيت 1-0 منتخب السويس الداخلية 1-0 المريخ Advertisements الزرقا 0-1 كوكاكولا وشهدت مباراة القناة امام منافسه الترسانة دقيقة حداد علي روح الفقيد مروان محمود لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي القناة مصرعه اثر تعرضه لحادث صباح اليوم . وأعلن مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مروان محمود الذي انتقل إلي رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين في حادث. وتم إعلان الحداد في جميع أرجاء منظومة نادي القناة. يذكر أن مروان هو لاعب قطاع الناشئين بنادي القناة وتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه وهو من مواليد ١٩٩٩ ويجيد اللعب في مراكز خط الدفاع . ويحتل سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد ٣٦ نقطة وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الثاني وبتروجت صاحب المركز الثالث.

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