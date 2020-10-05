الرياضة

يوفنتوس يحاول إنهاء صفقة الجناح كييزا

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دوت الخليج -
يوفنتوس يحاول إنهاء صفقة الجناح كييزا
يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم المفاوضات لضم فيدريكو كييزا بعقد إعارة من فيورنتينا، فيما قد يشكل أكبر صفقة خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات في إيطاليا.

كذلك قد يشهد فريق فيورنتينا أيضا رحيل المدافع الصربي الدولي نيكولا ميلينكوفيتش في ظل رغبة عدد من الأندية، من بينها إنتر ميلان وجاره ميلان، في التعاقد معه.

كذلك قد تشهد الساعات الأخيرة من السوق، انتقال لاعبي قلب الدفاع ميلان سكرينيار، من إنتر ميلان، وكاليدو كوليبالي من نابولي، رغم أن كلا من الناديين يطلب نحو 40 مليون يورو وهو ما شكل عقبة في طريق رحيل اللاعبين حتى الآن.

وتطغى عقود الإعارة على صفقات الدوري الإيطالي بشكل كبير منذ نهاية الموسم الماضي الذي كان قد توقف لفترة طويلة بسبب أزمة جائحة "كوفيد-19".

ويتردد أن نابولي قريب من إبرام اتفاقية لضم تيموي باكايوكو من تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد أن خضع لاعب خط الوسط الفرنسي للفحوص الطبية يوم الأحد.

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