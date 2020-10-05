الرياضة

نجم مصر.. رمضان صبحي يهنئ محمد شوقي بعيد ميلاده.. شاهد

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هنأ رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق بعيد ميلاده. 

ونشر رمضان صبحي صورة له مع محمد شوقي وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا نجم مصر". 

يذكر أن النادي الأهلي فاز أمس على فريق  المقاولون العرب  بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض محمود عبد المنعم كهربا إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة. 

واستدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.

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وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من  الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد. 

وقام بيتسو موسيماني،  بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع  الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

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