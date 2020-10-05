ناد سويسري يخطط لخطف فايلر قبل التعاقد مع بيراميدز.. تفاصيل

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول مستقبل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيله عن جدران القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية.



وزاد فايلر الأمور غموضا بالنسبة لمستقبله بعد القرار المفاجئ الخاص به بترك "متعلقاته الشخصية" فى مصر قبل سفره إلى سويسرا مساء الأربعاء الماضي ، وهو الأمر الذى فتح العديد من التساؤلات بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة وهل سيبقي فى مصر خلال الفترة المقبلة .

وارتبط اسم فايلر بقوة بشأن تدريب بيراميدز فى الموسم الكروى الجديد ، خاصة بعد إنهاء علاقته رسميا مع الأهلى ، وهو ما تم الإشارة إليه بقوة خاصة بعد ترك متعلقاته، وتأكيد عودته لمصر مرة أخرى



من ناحية أخرى ، أكد تقرير سويسري أن فايلر تلقى عرضا قويا من قبل نادي إف سي زيورخ بعد إقالة مدربه، لودوفيك مانيان، اليوم عقب الخسارة أمام لوزان، في الدوري بنتيجة 4-0 . Advertisements