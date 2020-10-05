متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / مراد البلوشي

في إطار التعاون القائم بين الأندية والفرق الأهلية بمحافظة شمال الباطنة قامت مجموعة من شباب فريق الرديدة التابع لنادي الخابورة بزيارة ولاية صحار وبالتحديد فريق الخليج التابع لنادي صحار للاطلاع على تجربة الفريق المطل على شاطئ قرية الزعفران في زراعة الملعب بالعشب الطبيعي وما يرافق ذلك من تحديات وصعوبات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة وعلاج الملوحة وتفادي ذلك في المستقبل ، وأعطى سعيد بن خميس البلوشي من إدارة فريق الخليج شرحا وافيا حول مراحل تهيئة الأرض ومعالجتها وزراعة الملعب وطريقة الري والاهتمام بالعشب وتكثيف الصيانة وكل ما يتعلق بالأسمدة ومكافحة الحشرات الضارة وتبادل الافكار بشأن تركيب أعمدة الإنارة ونوعية الإضاءة بالإضافة إلى بعض الملاحظات والنصائح الإرشادية لتشابه ظروف الفريقين، من حيث موقع الأرض والتربة وفي ختام الزيارة قدم شباب فريق الرديدة الشكر لإدارة فريق الخليج .. يذكر أن الإدارة الجديدة لفريق الرديدة وضعت زراعة ملعب الفريق وإنارته في المقام الأول خدمة لشباب المنطقة والسعي لحصد المزيد من الإنجازات والبطولات واكتشاف مواهب جديدة تمد فرق نادي الخابورة المختلفة باللاعبين .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيارات متواصلة لشباب فريق الرديدة بالخابورة لفرق محافظة شمال الباطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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