54 مسابقة لقفز الحواجز وأدب الخيل والثلاثية والقدرة والتقاط الأوتاد في الموسم الجديد لاتحاد الفروسية

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

اعلن الاتحاد العماني للفروسية عن جدول أنشطته وفعالياته لهذا الموسم 2020/2021م وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية المحددة من قبل اللجنة العليا وبدون حضور جماهيري وبواقع 54 مسابقة مختلفة موزعة بين محافظتي جنوب الباطنة وظفار، جاء ذلك في تصريح للسيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية حيث قال: هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس للظروف الحالية التي يعلمها الجميع من انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا، اضافة الى تخفيض الموازنات الخاصة بالاتحاد أسوة بباقي وحدات الجهاز الاداري للدولة وعلى الرغم من ذلك فقد سعينا كمجلس ادارة الاتحاد الى تخطي العقبات واقامة الموسم والحرص على استمراره حسب الامكانيات المتاحة مع السعي الى ايجاد مصادر للدعم والرعاية من قبل مؤسسات القطاع الخاص، وسيتم اقامة عدة أنشطة أولمبية ودولية وهي قفز الحواجز وأدب الخيل والفروسية الثلاثية بالاضافة الى القدرة والتحمل والتقاط الاوتاد بواقع 54 فعالية موزعة على ميادين ومضامير الفروسية المختلفة بمحافظتي جنوب الباطنة بولاية بركاء وكذلك محافظة ظفار.

قفز الحواجز

واوضح منذر البوسعيدي: رياضة قفز الحواجز كرياضة اولمبية سيكون لها نصيب الاسد من المسابقات لعدة عوامل وابرزها هو الشراكة الحقيقية مع الاسطبلات الخاصة والمتمثلة في المركز الاولمبي للفروسية واسطبلات الصافنات ومركز الجياد للفروسية (موجو)، حيث ان مجموع المسابقات التدريبية والرسمية 25 مسابقة وستقام بين ميدان الفروسية بمزرعة الرحبة والمركز الاولمبي للفروسية ومركز الجياد للفروسية وستكون الانطلاقة بتاريخ 13 اكتوبر الجاري، اما الختام سيكون من خلال بطولة الديربي العماني بتاريخ 27 مارس 2021م، كما ان الاتحاد سوف ينظم مسابقة درع الوزارة بتاريخ 24 و25 نوفمبر المقبل.

أدب الخيل

واردف منذر البوسعيدي : اما رياضة أدب الخيل التي تعتبر كذلك رياضة اولمبية فحظيت بعدد اربع مسابقات ستكون جميعها في مزرعة الرحبة وستنطلق اولى المسابقات بتاريخ 30 نوفمبر المقبل والختام بتاريخ 1 مارس 2021م.

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الفروسية الثلاثية

واشار منذرالبوسعيدي قائلا : كذلك الفروسية الثلاثية من الرياضات الاولمبية المشوقة وتعرف بالايفنتينج وهي مزيج بين ثلاث رياضات: قفز الحواجز وادب الخيل واختراق الضاحية وستحظى هذا الموسم بعدد مسابقتين وستكون كل مسابقة مقسمة على مدى ثلاثة ايام كل رياضة تقام في يوم محدد مراعاة للخيل والفارس لتجنب اي ضغط قد يحصل عليهما، وستكون المسابقة الاولى بتاريخ 7 و8 و9 ديسمبر المقبل والمسابقة الثانية بتاريخ 15 و16 و17 مارس 2120م وستقام على ميدان مزرعة الرحبة.

القدرة والتحمل

استعرض منذر البوسعيدي رياضة القدرة والتحمل قائلا: رياضة القدرة والتحمل من الرياضات الدولية التي لها جماهيرها من المواطنين وبمشاركة الاسطبلات الحكومية والخاصة: وتم هذا الموسم اعتماد عدد 11 مسابقة منها التأهيلية والدولية والمحلية للعموم والناشئين والفتيات وتم توزيعها بين قرية القدرة والتحمل بولاية بركاء وبين محافظة ظفار لاعطاء ابناء المحافظة الفرصة للمشاركة وستكون الانطلاقة بتاريخ 22 اكتوبر الحالي والختام بتاريخ 19 فبراير 2021م ، كما سيقيم الاتحاد خلال الخريف القادم بمحافظة ظفار سباقا محليا لمسافة 100 كم اضافة الى سباق تأهيلي 40 كم و 80 كم .

التقاط الاوتاد

واختتم منذر البوسعيدي حديثه قائلا: اما رياضة التقاط الاوتاد فهي رياضة دولية ونعقد عليها آمالا واسعة وهي اثبتت خلال السنوات الاخيرة جدارتها من خلال حصول فرسان السلطنة على العديد من الالقاب الدولية والقارية على مستوى العالم وهذا ما يجعلنا نعطيها المزيد من الرعاية والاهتمام، حيث سيقام هذا الموسم عدد 12 مسابقة منها بطولة العيد الوطني الخمسين المجيد وبطولة الاتحاد العماني للفروسية وبطولة النخبة والجائزة الكبرى، حيث ستكون جميع المسابقات بمزرعة الرحبة وتكون الانطلاقة بتاريخ 4 نوفمبر المقبل والختام بتاريخ 10 مارس 2021م .