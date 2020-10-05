الوسط الرياضي يفجع بوفاة الحكم الدولي السابق محمد صالح الشهاب

بدأ مشواره حارسا للمرمى بنادي صور وانتقل للعروبة قبل أن يتجه لمجال التحكيم

كتب ـ صالح البارحي :

فقدت ولاية صور والساحة الرياضية بالسلطنة صباح أمس أحد رجالاتها الذين قدموا للكرة العمانية الكثير في مجالات مختلفة ، حيث غيّب الموت الحكم الدولي السابق محمد بن صالح بن علوي الشهاب الذي يعد الضلع الثالث في التحكيم العماني منذ بدايته، رفقة المرحوم حامد حمدان والمرحوم أبو وحيد ، كانت حياة الشهاب مليئة بالإنجازات الرياضية في محطات مختلفة وبالاخص في مجالي التحكيم الكروي والرياضة المدرسية ، وساهم في تطوير التحكيم العماني بصورة كبيرة إبان توليه مسؤولية رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم في فترة سابقة ، فقد كان بمثابة الداعم الأول للحكام العمانيين في بداية مشوارهم التحكيمي بالسلطنة ، وقدم عددا من الحكام المجيدين في تلك الفترة اصبح لهم شأن كبير في التحكيم العماني مع مرور الوقت .

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الراحل في سطور

كانت البداية الرياضية للمرحوم محمد بن صالح الشهاب في مركز حراسة المرمى ، حيث لعب في بداية مشواره بالسبعينات حارسا لمرمى الفريق الكروي الأول بنادي صور ، وظهر بمستوى جيد ، ثم انتقل إلى الغريم التقليدي العروبة ، ليواصل معه عطاءه اللامحدود ، قبل أن يتجه إلى مجال التحكيم الذي أبدع فيه كثيرا ، وكان الضلع الثالث في التحكيم العماني بجانب المرحومين ابو وحيد شمبيه أتشوه وحامد حمدان ، أدار خلال مسيرته التحكيمية الكثير من المباريات في الدوري العماني بمختلف درجاته ، وقاد عددا من المباريات النهائية لكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – طيب الله ثراه – ، انخرط المرحوم في مجال التحكيم بنهاية السبعينات ، وحصل على الشارة الدولية في منتصف الثمانينات ليواصل مشواره حتى موعد اعتزاله للتحكيم ، كما تقلد منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم في فترة سابقة ، ترافق المرحوم مع حكام الرعيل الأول للحكام العمانيين مثل علي بن مبارك الحوسني وسالم بن علي رجب وسليمان بن علي البلوشي وابراهيم بن خميس البلوشي وناصر بن سلطان وشمبيه بن أتشوه ( أبو وحيد ) وحامد بن حمدان ومحمد الشريقي وسالمين البلوشي .

عمل محمد صالح الشهاب بوزارة التربية والتعليم معلما للرياضة المدرسية في مدارس المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية ، وحصل على وسام الشارة الدولية الكشفية وكان من أوائل القادة الكشفيين الحاصلين على هذا الوسام الكشفي العالمي ، وله العديد من المشاركات في تنظيم المخيمات الكشفية على المستوى المحلي والخليجي والعربي .