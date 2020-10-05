الوهيبي والشحي يديران مباريات الدوري القطري لكرة اليد

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الحكمان القاريان خميس الوهيبي وعمر الشحي للمشاركة في إدارة مباريات الدوري القطري لكرة اليد خلال الفترة من 5 وحتى 18 اكتوبر الجاري وذلك في اطار التعاون المشترك بين الاتحاد العماني لكرة اليد والاتحاد القطري لكرة اليد في تبادل الحكام لإدارة المباريات في المنافسات التي ينظمها كلا الاتحادين وقد جاء اختيار خميس الوهيبي وعمر الشحي تقديرا للجهود الكبيرة والمستوى الرائع الذي ظهرا به خلال ادارتهما المباريات التي تم اسنادها في المسابقات التي شاركا فيها .
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