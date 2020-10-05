لجنة مسابقات السلة تحدد مواعيد استكمال مباريات درع الوزارة ونهائي دوري الشباب

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة السلة يوم امس اجتماعا لها لمناقشة انطلاق مواعيد استكمال مسابقات الموسم ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وانطلاق مباريات الموسم الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ترأس الاجتماع المهندس يونس بن خميس الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور اعضاء لجنة المسابقات وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية.

في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالاعضاء مشيدا بجهودهم في تفعيل أعمال اللجنة ودورهم في متابعة مختلف المسابقات، موضحا أن الاجتماع سيناقش البروتوكول الصحي لاستكمال ما تبقى من مسابقات في منافسات درع الوزارة ومباراة نهائي دوري الشباب وكذلك تحديد مواعيد انطلاق المسابقات للموسم الجديد.

حيث تم التأكيد على أهمية اتباع الأندية للبروتوكول الصحي من خلال الالتزام بكافة الاجراءات الصحية التي تحفظ سلامة اللاعبين والاجهزة الادارية والفنية والحكام، ومناقشة كافة الاجراءات الصحية التي ستتبع قبل واثناء وبعد المباريات والتي تتضمن اجراء فحوصات فيروس كورونا من احد المستشفيات والفحص الحراري قبل بدء المباريات وعمليات التعقيم وتوفير مواد التعقيم المناسبة.

واقر الاجتماع موعد مباراتي نهائي درع الوزارة حيث حدد يوم الخميس ١٧ ديسمبر موعدا لمباراة أهلي سداب ونزوى، ويوم الاحد ٢٠ ديسمبر موعد لمباراة السيب وأهلي سداب وتتويج الفائزين.كما أقر الاجتماع يوم الثلاثاء ٢٢ ديسمبر موعدا لإقامة مباراة نهائي دوري الشباب وتتويج البطل بين نزوى والسيب، كما اقرت لجنة المسابقات استحداث مسابقة السلة لمواليد ٢٠٠٥ تنطلق في منتصف فبراير ٢٠٢١ فيما ستقام مباراة كأس السوبر في ٢٩ ديسمبر القادم بين بطل الدوري وبطل درع الوزارة، فيما اقرت اللجنة تاريخ ٣١ ديسمبر موعدا لانطلاق منافسات دوري عام السلطنة لكرة السلة، واجلت اللجنة البت في موعد انطلاق منافسات بطولة الشباب للاجتماع القادم.

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