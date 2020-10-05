اليوم اجتماع مشترك بين لجنة مسابقات اليد والأندية لمناقشة البروتوكول الطبي

تعقد اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا مشتركا مع الأندية الخمسة وهي مجيس والسيب ومسقط ونادي عمان واهلي سداب المتأهلة الى الدور نصف النهائي والنهائي لدوري عام السلطنة لكرة اليد ومسابقة درع الوزارة التاسع بحضور اعضاء لجنة المسابقات واحد الأطباء من دائرة الطب الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وممثلي الأندية المتأهلة الى هذه الدورة وذلك لمناقشة البروتوكول الطبي معهم الذي سيتم تطبيقه مع عودة المنافسات والذي يتضمن عدة شروط هامة من اجل المحافظة على سلامة اللاعبين والطواقم الفنية والحكام والضوابط والاجراءات الاحترازية والتي يجب على الاتحادات واللجان الرياضية الالتزام بها قبل استئناف النشاط الرياضي وضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية الصادرة من قبل الاتحادات الدولية لكل لعبة.

وكانت لجنة المسابقات حددت مواعيد استكمال ما تبقي من منافسات الدوري العام ومسابقة درع الوزارة حيث ستنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل استكمال ما تبقى من مباريات في الدور نصف النهائي والنهائي لدوري عام السلطنة حيث ستكون المباراة النهائية للدوري في الأول من ديسمبر المقبل، وقد تأهل إلى هذا الدور 4 أندية هي: مجيس والسيب ومسقط ونادي عمان بينما تقام يوم 8 من ديسمبر القادم المباراة النهائية لمسابقة درع الوزارة التاسع، ويسبق المباراة النهائية في نفس اليوم إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحددت اللجنة يوم 21 ديسمبر القادم موعدا لاقامة مباراة السوبر وهي بداية الموسم الرياضي الجديد 2020/‏2021 أما مباريات الدوري العام للدرجة الأولى فستنطلق يوم الـ25 من ديسمبر المقبل وانطلاق الدوري العام للدرجة الثانية الأول من يناير 2021 .

الجدير بالذكر بان 4 اندية وصلت الى منافسات الدور نصف النهائي والنهائي لدوري عام السلطنة وهي أندية مجيس والسيب ومسقط ونادي عمان وفي مسابقة درع الوزارة التاسع كذلك وصلت المباريات الى مرحلة الدور نصف النهائي والنهائي اربعة فرق وهي مسقط واهلي سداب ونادي عمان والسيب . وتأتي عودة نشاط اللعبة بناء على موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعاون مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) استئناف الأنشطة الرياضية لكافة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وتشمل كلا من ( الاتحادات – اللجان – الأندية – الفرق الأهلية – وأية أنشطة أخرى ) على أن تكون الأنشطة بدون تواجد جماهيري مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل السلامة للجميع ومراعاة كافة الضوابط الصادرة بهذا الشأن من اللجنة العليا فيما يتعلق بالأفراد والمرافق .