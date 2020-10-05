لاعبو منتخبنا للمبارزة يستأنفون برنامج التدريبات باستاد السيب الرياضي

وسط تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية

استأنفت اللجنة العمانية للمبارزة أنشطتها وبرامجها أمس الأول باستاد السيب الرياضي، بعد فترة توقف طالت لقرابة سبعة أشهر بسبب الظروف الصحية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في مختلف أقطار العالم ومنها السلطنة التي تأثرت بهذه الجائحة وسببت الاغلاق للعديد من المناشط المختلفة ومنها الأنشطة الرياضية.

واتخذ القائمون في اللجنة العمانية للمبارزة كافة الاشتراطات والاجراءات الوقائية الاحترازية التي كفلت السلامة لكافة منتسبي اللعبة بمن فيهم اللاعبون، حيث راعت اللجنة كافة الضوابط الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والتوجيهات المباشرة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب فيما يتعلق بسلامة الأفراد وتطبيق الاجراءات الوقائية اللازمة في المرافق الرياضية المختلفة.

وتحدث هشام كرشود مدرب منتخبنا الوطني للمبارزة عن عودة أنشطة المبارزة حيث قال:” نحن سعداء بهذه العودة الى الأنشطة الرياضية بعد فترة انقطاع طويلة، وبالتأكيد فان العودة ستكون تدريجية وتتوافق مع مقتضيات المرحلة الحالية لضمان سلامة اللاعبين والتي تعد الأولوية القصوى للجنة”، وأضاف كرشود بأن برنامج العودة التدريجية للاعبي منتخب المبارزة ينقسم إلى مرحلتين، حيث سيتم البدء بالمرحلة الأولى عبر تدريبات اللاعبين الأساسيين للمنتخبات الوطنية فقط بينما سيتم تخصيص المرحلة الثانية لجميع اللاعبين ومن ضمنهم المستجدين مع تحسن حالة الوضع الصحي للجائحة بالبلد.

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وأشار مدرب منتخبنا الوطني للمبارزة بأن تدريبات المرحلة الأولى تم تقسيمها الى ثلاثة مستويات أيضا، حيث تم البدء بتدريبات المجموعة الأولى ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثانية عشرة ظهرا والتي تضم ثمانية لاعبين، حيث تتدرب هذه المجموعة بشكل يومي من الأحد ولغاية الخميس، بينما يتدرب لاعبو المجموعة الثانية اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة مساء لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع وهذه المجموعة مخصصة لعدد عشرة لاعبين فيما يتدرب لاعبو المجموعة الثالثة من الساعة السادسة مساء ولغاية الثامنة مساء وبشكل يومي من الأحد ولغاية الخميس وهذه المجموعة تضم 12 لاعبا.

وأوضح كرشود بأن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بسلامة اللاعبين، حيث تم توفير العديد من الأدوات الخاصة التي تكفل سلامة اللاعب، اذ تم تفصيل البدلة الخاصة للمبارزة لكل لاعب بالتدريبات، الى جانب الادوات الأخرى كالخوذة والسيف والقفازات، وغيرها من الادوات الشخصية الاخرى، كما أن التدريبات في هذه المرحلة تكون فردية وفي حالة التحدي بين لاعبين يكون المسافة بينهما أربعة أمتار على الأقل لضمان تحقيق التباعد الجسدي، والتركير على الحصص التدريبية الفردية وتأجيل الحصص التدريبية الجماعية لاشعار اخر.

وتطرق مدرب منتخبنا الوطني للمبارزة الى الحديث عن بعض البروتوكولات المتبعة في رياضة المبارزة ومنها المصافحة التي سيتم عدم تطبيقها في هذه الفترة بين اللاعبين الى جانب متابعة الجهاز الفني للمنتخب لحالة اللاعبين الصحية بالتنسيق مع أولياء الأمور، كما سيتم فحص درجات الحرارة لكل لاعب قبل البدء في التدريبات، كما قامت اللجنة بالتنسيق مع ادارة استاد السيب بالقيام لعمليات التعقيم اليومية بعد نهاية الحصة التدريبية لكل مجموعة الى جانب توفير المعقمات وادوات النظافة الشخصية في مختلف المرافق، وتمنى كرشود بأن يستفيد اللاعبون من هذه الفترة التي تتزامن مع الاجازة المدرسية للطلبة بسبب الجائحة، متمنيا بأن يستغل اللاعبون أوقاتهم في تطبيق التدريبات الفنية المتنوعة.